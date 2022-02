Cina: città e villaggi sempre più 'green'

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - La Cina agevolerà il passaggio al 'green' nell'edilizia urbana e rurale nell'ambito degli sforzi del Paese volti a raggiungere i suoi obiettivi di neutralità e di picco delle emissioni di carbonio; è quanto riferito ieri dalle autorità nazionali in materia di alloggi nel corso di una conferenza stampa.

Zhang Xiaohong, vice ministro degli alloggi e dello sviluppo urbano-rurale, ha detto che saranno profusi sforzi per migliorare la struttura e la distribuzione delle aree urbane, aggiungendo che saranno imposte severe restrizioni alla nuova costruzione di grattacieli.

Quest'ultimo ha affermato che il Ministero promuoverà la ristrutturazione con approccio 'green' degli edifici esistenti per migliorare l'efficienza energetica e ottimizzare la relativa struttura per l'edilizia urbana verde e a basse emissioni di carbonio.

Il Paese aumenterà il numero di villaggi a basse emissioni di carbonio promuovendo l'uso di energia rinnovabile e ottimizzando il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue nelle aree rurali, ha continuato il funzionario.

Vi sarà inoltre la costruzione di un sistema di monitoraggio statistico e di un sistema di valutazione per la costruzione urbana e rurale al fine di supervisionare le emissioni dinamiche di carbonio e valutare la trasformazione verde dell'edilizia.

