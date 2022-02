Cina: servizi giudiziari online in 3.500 tribunali

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Ora è possibile avviare una causa con un clic del mouse in tutti i tribunali cinesi, dato che i servizi per i contenziosi online completi sono stati resi disponibili in più di 3.500 tribunali in tutto il Paese asiatico.

All'interno della piattaforma è stato integrato l'intero processo delle cause, che vanno dalla presentazione del caso, al pagamento delle tasse, alle udienze e alle perizie, come si legge in un rapporto rilasciato oggi dalla Corte Suprema del Popolo (Csp).

Negli ultimi anni, nei tribunali cinesi sono stati introdotti sempre più servizi giudiziari online.

Più di 11 milioni di casi sono stati depositati online l'anno scorso. I tribunali a livello nazionale hanno completato più di 24 milioni di mediazioni su internet, da quando è stata lanciata una piattaforma per le mediazioni nel febbraio 2018, come mostrano le cifre del rapporto.

"Al momento, ogni giorno in media vengono gestite circa 43.000 dispute sulla piattaforma, con 51 casi risolti al minuto prima di arrivare a un processo", ha dichiarato Qian Xiaochen, un funzionario del Csp.

Quest'ultimo ha affermato che i tribunali non ignoreranno i servizi offline solo perché ora esistono queste piattaforme online e saranno fornite più opzioni per coloro che preferiscono non usare le applicazioni online o non sono pratici nel loro impiego. (ANSA-XINHUA).