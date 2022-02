Cina: migliore formazione dei prezzi nel mercato del carbone

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Il massimo pianificatore economico cinese si sta muovendo per migliorare il meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato del carbone al fine di orientarne il movimento all'interno di una gamma ragionevole, mentre il Paese è intento a garantire forniture energetiche stabili.

In una circolare pubblicata in data odierna, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha stabilito la gamma relativamente ragionevole per il commercio a medio e lungo termine di 5.500 kcal di carbone termico al porto di Qinhuangdao da 570 yuan (circa 90 dollari) a 770 yuan per tonnellata.

Prendendo in considerazione i costi logistici e di produzione, l'ente ha pertanto chiarito i prezzi 'ex-mine' per gli scambi a medio e lungo termine nelle principali aree di produzione del carbone, tra cui lo Shanxi, lo Shaanxi e la Mongolia Interna.

"Proporre una gamma ragionevole non significa adottare i prezzi del governo per il carbone, ma stabilire un meccanismo di regolazione della gamma sulla base dei prezzi di mercato"; queste le parole di Wan Jinsong, funzionario della Commissione, aggiungendo che la mossa potrebbe consentire una migliore combinazione dei ruoli del mercato e del governo al fine di evitare drastiche fluttuazioni.

Inoltre, il pianificatore economico si è impegnato a migliorare la capacità della Cina di bilanciare la domanda e l'offerta, a rafforzare la supervisione del mercato per prevenire interventi impropri e a indagare tempestivamente in merito a pratiche illegali. (ANSA-XINHUA).