Grande successo per struttura medica del Villaggio Olimpico

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 23 FEB - Con la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 nella giornata di domenica, la gratitudine di atleti, allenatori e funzionari della delegazione si è riversata sul poliambulatorio del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing per i servizi sanitari forniti.

"Al Dott. Lee e al Dott. Liu: dopo l'agopuntura sono sempre stato in ottima forma. Mi sentivo come se l'energia scorresse lungo tutto il mio corpo, ero pieno di carica e con una maggiore vitalità, calmo e rilassato allo stesso tempo! Grazie mille per questa meravigliosa esperienza e per il fantastico trattamento", ha scritto un atleta in una lettera indirizzata a Li Shuming, medico di medicina tradizionale cinese, e al suo collega.

Il poliambulatorio è stato gestito dall'ospedale Xuanwu sotto la Capital Medical University, con 193 membri dello staff provenienti dal Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, dal Beijing Anzhen Hospital, dal Beijing Obstetrics and Gynecology Hospital, dal Peking University Hospital of Stomatology, dal China Rehabilitation Research Center e dal Beijing Emergency Medical Center.

Lo staff della farmacia ha inoltre contribuito in modo significativo al lavoro senza intoppi della clinica, svolgendo compiti quali la stampa di etichette di stoccaggio sia in cinese che in inglese, fornendo manuali con le denominazioni dei medicinali, moduli di dosaggio, specifiche e quantità di somministrazione minime per paziente, e semplificando le procedure di raccolta dei farmaci per i medici della delegazione.

Durante i Giochi Invernali, il Villaggio Olimpico e Paralimpico di Yanqing ha ospitato oltre 1.200 atleti e funzionari provenienti da quasi 90 Paesi e regioni, mentre per le Paralimpiadi invernali ne ospiterà circa 500. (ANSA-XINHUA).