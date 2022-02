Cina: nuove misure a sostegno delle Pmi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - La Cina introdurrà misure mirate ad aiutare le piccole e medie imprese (Pmi) a superare le difficoltà, come ha riferito oggi Yu Weiping, vice ministro delle finanze, in una conferenza stampa.

In quanto importante impulso per lo sviluppo economico e sociale, le Pmi svolgono un ruolo fondamentale nella crescita dell'occupazione, nel miglioramento dei mezzi di sussistenza della popolazione e nella promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, secondo il funzionario.

Nel contesto della pandemia, la Cina implementerà più politiche di sostegno in modo che queste imprese possano superare le difficoltà operative e quelle relative al finanziamento. Inoltre, continuerà a ridurre le tasse e le imposte per queste aziende; l'anno scorso, il totale dei tagli ammontava a quasi 1.100 miliardi di yuan (circa 173,3 miliardi di dollari), secondo i dati ufficiali.

Verranno poi prese misure volte a garantire che le piccole imprese del settore manifatturiero godano di differimenti sul pagamento d'imposta per l'Iva nazionale e per l'imposta sul reddito, mentre le imprese di medie dimensioni beneficeranno di un 50% di differimento. (ANSA-XINHUA).