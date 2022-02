Nuovo collegamento ferroviario merci Germania-Cina

(ANSA-XINHUA) - BERLINO, 21 FEB - Un nuovo collegamento ferroviario per treni merci di circa 12.300 km tra Mannheim in Germania e Qingdao in Cina è stato avviato per potenziare il collegamento tra i due Paesi.

Il primo treno della linea è partito da Qingdao il 18 febbraio scorso. Secondo l'operatore China Ocean Shipping Company (Cosco), il convoglio è stato caricato con 100 container standard e dovrebbe arrivare nella città tedesca dopo un viaggio di 22 giorni.

Il treno trasporta materiali chimici grezzi, componenti per automobili, beni di prima necessità e altre merci per un valore di circa 2,5 milioni di dollari. La Shandong Hi-Speed Group Corporation (Shsc) ha reso noto che il convoglio lascerà la Cina attraverso l'interporto del passo di Alataw nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur nella parte nordovest della nazione asiatica.

Più di 1.800 treni merci Cina-Europa sono stati gestiti nella provincia di Shandong in Cina orientale solo nel 2021.

Attraverso un totale di 51 linee ferroviarie internazionali, dallo Shandong le merci possono raggiungere 54 città e 23 Paesi interessati dall'Iniziativa Belt and Road della Cina, come ha dichiarato l'azienda.

La controllata di Deutsche Bahn, DB Cargo, ha istituito la nuova società DB Cargo Transasia a Shanghai alla fine del 2021, allo scopo di rafforzare il trasporto ferroviario di merci tra la Cina e l'Europa, collegando 18 Stati europei, secondo l'operatore ferroviario statale tedesco.

Secondo l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), i ricavi totali del commercio estero tra la Germania e la Cina sono aumentati del 15,1% su base annua, raggiungendo i 245,4 miliardi di euro nel 2021.

Per il sesto anno di fila, la Cina è stata il più importante partner commerciale della Germania nel 2021. (ANSA-XINHUA).