Cina:piano quinquennale 2021-2025 servizi assistenza anziani

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Il Consiglio di Stato cinese ha rilasciato un piano per lo sviluppo del sistema di servizi di assistenza agli anziani del Paese asiatico durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025). Questa è la misura più recente presa dal governo cinese per attuare una strategia nazionale per affrontare l'invecchiamento della popolazione.

Il piano specifica i principali obiettivi e i compiti per il periodo quinquennale, tra cui l'espansione dell'offerta di servizi di assistenza agli anziani, il miglioramento del meccanismo di supporto sanitario per questa categoria, l'avanzamento dello sviluppo innovativo e integrato dei modelli di servizio.

Nel documento vengono elencati nove indicatori principali, come il numero di posti letto dedicati all'assistenza agli anziani e la percentuale di posti letto per l'assistenza infermieristica nei centri di assistenza alle persone che rientrano in questa categoria, allo scopo di mobilitare la società nel suo complesso a rispondere attivamente all'invecchiamento della popolazione.

Nel dettaglio le attività includono il rafforzamento della rete di sicurezza per i servizi agli anziani, l'espansione della copertura dei servizi inclusivi, lo sviluppo della silver economy e la salvaguardia dei legittimi interessi della popolazione anziana.

In base al piano, la Cina intensificherà l'innovazione istituzionale, aumenterà il sostegno politico e l'impegno finanziario per permettere agli anziani di condividere i risultati dello sviluppo cinese. (ANSA-XINHUA).