Cina: mercato immobiliare stabile a gennaio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - La Cina ha continuato ad osservare la generale stabilità del suo mercato immobiliare anche nel mese di gennaio.

È quanto reso noto oggi dal National Bureau of Statistics (Nbs).

Secondo quest'ultimo, i prezzi delle abitazioni di nuova costruzione in quattro città di primo livello - Pechino, Shanghai, Shenzhen e Guangzhou - sono saliti dello 0,6% nel mese di gennaio.

In particolare, a Pechino e Shanghai questi sono aumentati rispettivamente dell'1% e dello 0,6% su base mensile, mentre Guangzhou e Shenzhen hanno guadagnato lo 0,5% ciascuno.

Sempre il mese scorso, un totale di 31 città di secondo livello hanno osservato un incremento mensile dello 0,1% dei prezzi delle nuove case, mentre 35 città di terzo livello hanno assistito a un calo mensile dello 0,2%.

Proprio come accaduto per quelli dei nuovi alloggi, anche i movimenti di prezzo nel mercato della rivendita immobiliare hanno intrapreso direzioni diverse, con le città di primo livello che hanno osservato leggeri aumenti e quelle di secondo e terzo livello che hanno registrato diminuzioni.

I prezzi delle abitazioni rivendute nelle quattro città di primo livello hanno guadagnato lo 0,1% su base mensile, cifra che resta invariata rispetto al tasso di crescita registrato nel dicembre dello scorso anno.

I dati Nbs hanno inoltre mostrato che a gennaio i prezzi delle case rivendute nelle città di secondo livello sono scesi dello 0,2%, mentre nelle città di terzo livello sono diminuiti dello 0,4% su base mensile. (ANSA-XINHUA).