Auto: Cina, progetto da 443 mln dlr produttore batterie Catl

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 21 FEB - Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Catl), il principale produttore cinese di batterie agli ioni di litio per autoveicoli, ha iniziato ieri a costruire di due nuovi progetti nella China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone: lo ha reso noto la società.

Con un investimento totale di 2,8 miliardi di yuan (circa 443 milioni di dollari), tali piani si svilupperanno nella zona della Lin-gang Special Area.

I progetti relativi alle batterie e alla tecnologia intelligente includeranno officine, magazzini di materie prime e prodotti finiti, oltre che un edificio destinato agli uffici per la ricerca e lo sviluppo, con una superficie totale di circa 350.000 metri quadrati.

L'obiettivo di Catl è quello di costruire fabbriche green, efficienti e intelligenti a Lin-gang e di aggiornare le tecnologie chiave del settore, ha dichiarato Qu Tao, dirigente senior della società.

Nel 2021, la capacità installata delle batterie di potenza prodotte da Catl ha raggiunto i 97 gigawatt-ora, con un incremento del 168% su base annua, mentre la sua quota di mercato globale ha raggiunto il 33%, stando alle statistiche dell'impresa di ricerche di mercato Sne Research.

I progetti saranno completati e messi in funzione entro un anno, ha aggiunto Wu Xiaohua, funzionario della Lin-gang Special Area. (ANSA-XINHUA).