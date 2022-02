Vaccini: Cina approva booster con siero diverso da primario

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 FEB - Le autorità sanitarie della Cina stanno lanciando una campagna vaccinale di booster con siero anti Covid-19 diverso da quello primario in seguito all'approvazione della task force inter-agenzie del Consiglio di Stato per la risposta al virus, come ha riferito oggi Wu Liangyou, funzionario delle Commissione Nazionale Sanitaria, in una conferenza stampa.

Secondo il piano, i cittadini dai 18 anni in su che hanno completato il ciclo con vaccino inattivato possono ricevere una dose booster a base di formulazioni con meccanismi d'azione differenti.

I richiami dovrebbero essere somministrati almeno sei mesi dopo il completamento del primo ciclo. (ANSA-XINHUA).