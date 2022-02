Nuova tratta per treni merci fra la Cina e la Germania

(ANSA-XINHUA) - JINAN, 18 FEB - La prima rotta bidirezionale del treno merci Cina-Europa che collega la città portuale di Qingdao della provincia di Shandong, nella parte orientale del Paese asiatico, con Mannheim in Germania è entrata in servizio oggi.

Il primo treno in uscita, che è partito da Qingdao, sta trasportando materiali chimici grezzi, ricambi per auto, beni di prima necessità e altre merci per un valore di circa 2,5 milioni di dollari. Il convoglio lascerà la Cina attraverso l'interporto del Passo di Alataw nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest del Paese e raggiungerà la sua destinazione in Germania in circa 19 giorni, come rivela l'operatore Shandong Hi-speed Group.

Nello stesso giorno, un treno carico di materiali laminati ha lasciato Mannheim e dovrebbe entrare in Cina passando da Erenhot, nella regione autonoma della Mongolia Interna e arrivare a Qingdao a metà marzo.

Solo nel 2021, sono stati gestiti oltre 1.800 treni merci Cina-Europa nella provincia di Shandong. Attraverso un totale di 51 linee ferroviarie internazionali, da questa provincia le merci possono raggiungere 54 città e 23 Paesi lungo la Belt and Road, secondo il gruppo. (ANSA-XINHUA).