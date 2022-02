Covid: la Cina vieta eccessi e arbitrii nei controlli

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - In Cina nessuna autorità potrà più proibire alle persone provenienti da aree a basso rischio di infezione da Covid di tornare nelle proprie città d'origine, né potrà espandere arbitrariamente le aree a medio e alto rischio: queste alcune delle nuove regole varate da Pechino contro eccessi o arbitrii nelle misure restrittive o di controllo di contrasto all'epidemia. Lo ha dichiarato oggi il massimo organo di pianificazione economica del Paese asiatico, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, insieme a 13 dipartimenti.

I cittadini provenienti da regioni a basso rischio non dovranno essere messi in quarantena né subire restrizioni senza autorizzazione. Il periodo di quarantena centralizzata non deve essere arbitrariamente esteso, prosegue il documento, e le chiusure di città e distretti, così come le sospensioni del trasporto pubblico, non potranno essere imposte in violazione dei regolamenti.

Infine, nel testo si evidenzia come ristoranti, supermercati, punti panoramici, cinema e gli ambienti legati ai servizi correlati non possano essere chiusi senza aver condotto indagini epidemiologiche o aver ricevuto un'autorizzazione politica.

(ANSA-XINHUA).