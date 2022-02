Cina progetto per colmare divario computing est-ovest Paese

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - La Cina ha approvato un progetto che prevede la costruzione di otto hub nazionale di computing e di 10 cluster di data center nazionali, dando così pieno corso alla sua strategia di incanalare più risorse di calcolo dalle aree orientali del Paese, ad elevato sviluppo tecnologico, a quelle occidentali, meno sviluppate ma ricche di risorse.

Il progetto, approvato dalla Commissione Nazionale per la Riforma e lo Sviluppo e da altri tre dipartimenti centrali, segna il completamento dell'assetto generale per il sistema integrato di centri Big Data nazionale che rafforzerà lo sviluppo digitale del Paese.

Dopo il progetto di deviazione dell'acqua da sud a nord, il gasdotto da ovest a est e il programma di trasmissione energetica da ovest a est, anche in questo caso "dovremmo sfruttare appieno il vantaggio del sistema e dei meccanismi esistenti nel Paese per creare piani integrati a livello nazionale", ha dichiarato il funzionario Sun Wei della Commissione Nazionale per la Riforma e lo Sviluppo in una recente intervista a Xinhua.

Gli otto hub informatici nazionali saranno costruiti nell'area di Pechino-Tianjin-Hebei, sul delta del fiume Yangtze, nella Greater Bay Area della zona Guangdong-Hong Kong-Macao, nel circolo economico Chengdu-Chongqing, nella regione autonoma cinese settentrionale della Mongolia Interna, nella provincia sud-occidentale del Guizhou, nella provincia nord-occidentale del Gansu e nella regione autonoma di Ningxia Hui. Serviranno da connessione dorsale alla rete nazionale di computing, svilupperanno cluster di data center, implementeranno una collaborazione stretta tra data center, cloud computing e Big Data, contribuendo così a colmare il divario tra le regioni orientali e occidentali in termini di risorse di calcolo.

Insieme alla crescita del settore dei Big-Data, il ministero dell'Industria e dell'Informatica ha svelato un piano per il settore durante il periodo del 14/esimo Piano quinquennale (2021-2025), che prevede che questo settore in Cina superi i 3.000 miliardi di yuan (circa 474 miliardi di dollari) entro la fine del 2025, con un tasso composto di crescita annuale del 25% circa. (ANSA-XINHUA).