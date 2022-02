Auto: cinese Baolong investe 16 mln dlr in Ungheria

(ANSA-XINHUA) - BUDAPEST, 18 FEB - Il fornitore automobilistico cinese Shanghai Baolong Automotive Corporation sta investendo 5 miliardi di fiorini (pari a 16 milioni di dollari) in un nuovo sito di produzione di sensori automobilistici nell'Ungheria centrale. Lo ha annunciato ieri il ministro degli Esteri e del Commercio ungherese, Peter Szijjarto.

In un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Szijjarto ha spiegato che "una nuova fabbrica sarà costruita nella cittadina di Szigetszentmiklos, a sud di Budapest, che diventerà la sede europea della divisione sensori automobilistici del gruppo Baolong".

Sarà eretto un sito produttivo, con ulteriori spazi per uffici e magazzini e il nuovo impianto dovrebbe essere operativo entro l'inizio del 2023.

Il Ministro ungherese ha aggiunto che l'investimento darà nuovo impulso alla cooperazione economica tra Ungheria e Cina.

Zuqiu Zhang, Ceo di Shanghai Baolong Automotive Corporation, a sua volta ha dichiarato che l'operazione rappresenta una "prosecuzione della strategia di crescita europea di Baolong".

Szijjarto ha affermato che il commercio bilaterale fra Cina e Ungheria ha battuto i record su base regolare, superando nel 2021 gli 11 miliardi di dollari e aggiungendo che Il valore degli investimenti cinesi ha oltrepassato finora i 5 miliardi di dollari. (ANSA-XINHUA).