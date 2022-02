Airbus consegna il suo 600/mo A320 assemblato in Cina

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 FEB - Airbus prevede di consegnare nel 2022 il suo 600/esimo aereo della famiglia A320 costruito nella sua linea di assemblaggio finale in Asia, situato nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin, secondo quanto reso noto oggi da Airbus China.

Il costruttore europeo di aeromobili sta aumentando la produzione degli aerei della serie A320 a corridoio singolo per soddisfare la domanda del mercato globale. Anche la linea di assemblaggio finale di Tianjin si sta adattando per servire meglio il mercato cinese dell'aviazione civile in ripresa, ha spiegato George Xu, vice presidente esecutivo di Airbus e Ceo di Airbus China.

"Airbus - ha detto Xu - ha fiducia nel mercato cinese. Siamo impegnati a integrarci profondamente in esso e ci organizziamo insieme ai partner locali".

Al momento, la linea di assemblaggio finale di Airbus Asia a Tianjin è in grado di lavorare sui velivoli A319 e A320 della famiglia A320. Dopo aver completato le opere di adattamento, l'impianto di produzione della municipalità cinese condurrà anche l'assemblaggio finale sull'aereo A321, il membro più grande della famiglia.

Secondo Airbus China, Airbus prevede di consegnare quest'anno il primo aereo A321 assemblato nello stabilimento cinese di Tianjin.

Nel 2021, Airbus ha consegnato 142 aerei commerciali al mercato cinese - che rappresenta oltre il 23% delle sue consegne globali -, segnando un aumento di oltre il 40% su base annua.

