Pechino 2022: medici sciatori per soccorso agli atleti

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 FEB - Gli amatori possono unirsi alle Olimpiadi al fianco dei migliori sciatori del mondo? I medici cinesi specializzati nell'attività sciistica che offrono assistenza, insieme ai loro colleghi stranieri, dicono "sì".

Bai, anestesista di 38 anni, è uno dei medici cinesi specializzati nello sci di prima generazione che attualmente presta servizio presso il Yanqing National Alpine Skiing Center agli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Appassionato di sci, Bai lavora presso il Peking University Third Hospital e ogni stagione invernale, trascorre da 30 a 40 giorni nelle stazioni sciistiche, e quasi tutte le sue vacanze le passa sciando.

Durante le gare, i medici specializzati nello sci devono portare con sé un kit di pronto soccorso dal peso di 15 kg, in modo da offrire assistenza tempestiva agli atleti infortunati.

In uno degli incidenti sul campo, la sciatrice alpina statunitense Nina O'Brien è scivolata vicino al traguardo durante lo slalom gigante del 7 febbraio. Deng Kan, un neurochirurgo del Peking Union Medical College Hospital, era tra il personale medico presente sul posto. Il medico ha raccontato che sono stati eseguiti esami dettagliati e trattamenti di emergenza come l'analgesia e l'immobilizzazione. L'atleta è stata condotta fuori dal campo in barella e mandata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una frattura composta della gamba sinistra ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico in meno di un'ora.

Nell'estendere i ringraziamenti, la squadra di sci e snowboard degli Stati Uniti ha twittato così: "Nina vorrebbe esprimere la sua gratitudine a tutte le persone che l'hanno assistita così rapidamente nella zona di arrivo della gara, e soprattutto ai medici e agli infermieri dell'ospedale che si sono presi cura di lei". (ANSA-XINHUA).