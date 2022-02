Cina: misure per migliore ambiente ecologico aree marine

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 FEB - La Cina ha in programma e in parte già messe in atto delle misure per il trattamento completo di tre grandi aree marine durante il 14° piano quinquennale (2021-2025), secondo quanto dichiarato oggi dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente.

Negli ultimi anni, è stato migliorato l'ambiente ecologico del Golfo di Bohai, così come quello delle aree marine intorno all'estuario del Fiume Azzurro, della Baia di Hangzhou e dell'estuario del Fiume delle Perle. Tuttavia, la pressione dell'inquinamento e del degrado ecologico continuerà a porre sfide ardue al miglioramento sostenibile dell'ambiente marino fino al 2025.

La Cina mira ad aumentare la percentuale della qualità dell'acqua nelle tre importanti aree marine di circa 2 punti percentuali entro il 2025, rispetto al livello del 2020, secondo un piano d'azione emesso congiuntamente dal Ministero e da altri sei dipartimenti. Al contempo, verranno notevolmente migliorate la prevenzione dei rischi e le capacità di risposta alle emergenze nelle aree marine.

Il piano d'azione elenca anche misure specifiche per prevenire l'inquinamento terra-mare e ripristinare l'ecologia, nonché altre aree di lavoro riguardanti l'ambiente marino.

(ANSA-XINHUA).