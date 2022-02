I 'taikonauti' dallo spazio partecipano a Festival Lanterne

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - Wang Yaping, astronauta ('taikonauta', dal cinese 'tai kong', cioè 'spazio') a bordo del modulo centrale della stazione spaziale cinese, ieri sera ha eseguito una performance musicale a gravità zero per i suoi connazionali sulla Terra per celebrare il Festival delle Lanterne.

Lo spettacolo spaziale è stato trasmesso tramite un video diffuso in occasione di un gala televisivo annuale per la celebrazione del festival. Nel video, Wang fluttuava nel modulo spaziale mentre suonava il guzheng, la cetra cinese, eseguendo un pezzo della canzone popolare cinese 'Jasmine Flower'.

I membri dell'equipaggio, dal modulo centrale della stazione spaziale nella missione Shenzhou-13, hanno mantenuto vive alcune tradizioni legate alla festa mentre continuavano ad orbitare intorno alla Terra.

Il comandante Zhai Zhigang ha scritto vari indovinelli su dei rotoli di carta rossa con un pennello e li ha mostrati insieme al taikonauta Ye Guangfu, estendendo i propri auguri al pubblico.

L'equipaggio ha inoltre inviato un pensiero agli atleti delle Olimpiadi invernali di Pechino in corso: "Auguriamo a tutti voi di raggiungere il successo, stringere amicizie e portare a casa la vostra migliore esperienza olimpica".

Il video dell'esibizione in orbita ha attirato quasi 2 milioni di visualizzazione nel giro di un'ora, dopo che diversi media nazionali lo hanno pubblicato sul sito di microblogging cinese Sina Weibo.

La China Manned Space Agency ha pubblicato un video sulle piattaforme di social media ieri, mostrando come i taikonauti avevano decorato il modulo centrale orbitante con lanterne rosse, nodi cinesi e decorazioni di carta intagliata.

Il Festival delle Lanterne segna anche l'ultimo giorno di celebrazione del nuovo anno lunare e cade il 15° giorno del primo mese del calendario lunare cinese. Le persone di solito appendono lanterne colorate, partecipano a indovinelli ed esprimono desideri e speranze per il futuro. (ANSA-XINHUA).