Tre brand cinesi in top-5 globale spedizioni smartphone

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 14 FEB - Lo scorso anno i brand cinesi produttori di smartphone Xiaomi, Oppo e Vivo sono stati tra i primi cinque marchi globali di smartphone in termini di spedizioni: è quanto rileva un rapporto della società di ricerche di mercato tecnologiche Canalys.

Xiaomi si è aggiudicata il terzo posto, con le sue spedizioni del 2021 aumentate del 28% su base annua fino a raggiungere le 191,2 milioni di unità.

A seguire c'è invece Oppo, in quarta posizione con 145,1 milioni di unità, in crescita del 22% su base annua mentre Vivo si è classificata quinta con la spedizione di 129,9 milioni di unità nel 2021.

A dominare la top-5, Samsung che lo scorso anno ha spedito quasi 275 milioni di smartphone mentre Apple è al secondo posto con 230 milioni di unità.

I dati di Canalys mostrano che i fornitori di telefonia mobile hanno spedito 1,35 miliardi di unità di smartphone a livello globale, espandendosi del 7% su base annua e avvicinandosi alla quota di 1,37 miliardi di unità totalizzata nel 2019. (ANSA-XINHUA).