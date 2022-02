Cina-Arabia Saudita:accordo Saudia Airlines e Huawei

(ANSA-XINHUA) - RIYAD, 14 FEB - La compagnia di bandiera saudita Saudia Airlines ha sottoscritto un accordo con la cinese Huawei sulla trasformazione digitale, con annesso lancio di un'applicazione di servizio sulla piattaforma AppGallary del gigante tecnologico.

L'accordo, firmato con Huawei Tech Investment Saudi Arabia, consente alla compagnia di bandiera saudita di entrare a far parte dell'ecosistema olistico di Huawei per gli utenti in Medio Oriente, Africa e non solo.

Tramite questo accordo, i viaggiatori ora potranno prenotare i loro voli tra l'Arabia Saudita e la destinazione scelta tramite i dispositivi intelligenti di Huawei. (ANSA-XINHUA).