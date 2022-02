Auto: Cina, aumentano vendite Suv proprietà cinese

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - I marchi automobilistici di proprietà cinese hanno occupato una parte più ampia della quota di mercato della nazione in termini di veicoli utilitari sportivi (Suv) nel 2021. È quanto mostrano i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Le vendite dei marchi Suv cinesi sono salite del 12,6% anno su anno arrivando a 5,28 milioni di unità nel 2021, ovvero una cifra pari al 52,3% delle vendite totali di questa tipologia di mezzi nel Paese.

La quota di mercato è inoltre aumentata di 2,7 punti percentuali dal 2020.

Haval H6, il popolare Suv prodotto da Great Wall Motors, il più grande produttore cinese di veicoli utilitari sportivi e di pick-up, è stato il modello più venduto lo scorso anno. Le vendite complessive della società hanno invece raggiunto 352.800 unità nel 2021, in calo del 3,2% rispetto all'anno precedente.

