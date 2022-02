Auto: Bmw acquisisce 75% di partecipazione in Bba

(ANSA-XINHUA) - BERLINO, 12 FEB - La casa automobilistica tedesca Bmw 'rafforza la partnership in Cina' con l'estensione entrata in vigore ieri dell'accordo della joint venture Bmw Brilliance Automotive Ltd. (Bba) fino al 2040.

Con l'emissione di una nuova 'licenza commerciale', la quota del Bmw Group nella joint venture con Brilliance China Automotive Holdings Ltd. (Cba) è aumentata dal 50% al 75%, come reso noto dall'azienda.

"La giornata di oggi segna un passo importante, in quanto continuiamo ad espandere il nostro lungo impegno di successo in Cina", ha affermato Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw Ag, continuando: "il nostro continuo successo nel più grande mercato automobilistico del mondo può solo andare di pari passo con la crescita e con l'ulteriore sviluppo della nostra joint venture Bba".

La joint venture è stata istituita nel 2003 e l'accordo relativo all'estensione del contratto è stato firmato alla fine del 2018. Bba produce veicoli Bmw con motori a combustione interna e azionamenti elettrici principalmente per il mercato cinese in due fabbriche a Shenyang, capoluogo della provincia del Liaoning.

Nel 2021, sono in totale 846.237 i veicoli a marchio Bmw ad essere stati venduti ai clienti in Cina, con una crescita dell'8,9% anno su anno. Nello stesso periodo, la joint venture Bba ha prodotto oltre 700.000 automobili.

In risposta alla forte domanda, la Bba sta aumentando la propria capacità produttiva a Shenyang: un impianto nel distretto di Dadong è attualmente in fase di espansione, mentre uno completamente nuovo è in costruzione nel distretto di Tiexi, secondo quanto rivelato dalla società.

"Bba ha contribuito in modo significativo al posizionamento del brand Bmw quale marchio premium leader in Cina", ha affermato Nicolas Peter, membro del consiglio di amministrazione di Bmw Ag, responsabile del dipartimento finanziario. Negli ultimi dieci anni, Bba ha investito oltre 10 miliardi di euro (11,4 miliardi di dollari) nella nazione asiatica.

(ANSA-XINHUA).