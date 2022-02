Pechino: attesi forti nevicate e gelo sui Giochi olimpici

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Forti nevicate e gelo in arrivo su varie parti della Cina settentrionale e quindi sui Giochi olimpici da oggi a domenica, fa sapere il centro meteorologico cinese.

Secondo quest'ultimo, durante il fine settimana fenomeni nevosi da moderati a pesanti colpiranno alcune zone dell'area di Pechino-Tianjin-Hebei, della provincia dello Shanxi e della regione autonoma della Mongolia interna, con la previsione di tormente in alcune di queste.

La neve sarà accompagnata da cali di temperatura.

Per tutta la serata di oggi è possibile che parti della provincia cinese nord-orientale dell'Heilongjiang e della regione autonoma cinese sud-occidentale del Tibet siano coperte da accumuli nevosi fino a 5-8 millimetri, mentre altre zone a nord, a nord-ovest e a sud-ovest del Paese potranno osservare nevicate da lievi a moderate. (ANSA-XINHUA).