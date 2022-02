In Cina e Usa sviluppato smalto dentale sintetico

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 09 FEB - Ricercatori di alcuni istituti cinesi e americani hanno sviluppato un analogo artificiale dello smalto dentale, che promette di essere un candidato promettente in qualità di materiale di riparazione odontoiatrica grazie alle sue eccezionali proprietà in termini di forza meccanica, rigidità e durezza.

Lo smalto dentale è un modello ideale per la progettazione di materiali biomimetici, ma è privo di capacità rigenerativa con una struttura complessa che ne rende difficile la riparazione.

I ricercatori della Beihang University, della Peking University School of Stomatology (Pku-ss) e della University of Michigan hanno progettato l'analogo biomimetico dello smalto con strutture gerarchiche essenziali su più scale.

Secondo un articolo di ricerca recentemente pubblicato sulla rivista Science, questo materiale nanocomposito ha mostrato nel contempo un'eccezionale forza meccanica, un'elevata rigidità, durezza, viscoelasticità e tenacità, superando le proprietà dello smalto naturale, nonché quelle dei materiali ispirati allo smalto fabbricati in precedenza.

Una durezza simile a quella dello smalto naturale conferisce a questo materiale sintetico una forza adeguata alla masticazione, prevenendo allo stesso tempo l'eccessiva usura dei denti sani, come spiega Deng Xuliang, docente presso la Pku-ss e tra gli autori principali.

Inoltre, l'analogo dello smalto sintetico può resistere a maggiori vibrazioni e forza d'impatto, in quanto è superiore allo smalto naturale in termini di viscoelasticità e tenacità.

Infine, secondo l'articolo di ricerca, il design con struttura gerarchica su più scale è adatto alla produzione scalabile di materiali ad alte prestazioni. (ANSA-XINHUA).