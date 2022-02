In Cina boom del turismo a Hainan per il Capodanno lunare

(ANSA-XINHUA) - HAIKOU, 08 FEB - Il turismo nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan ha ricevuto un forte impulso dai sette giorni del Festival di Primavera, dal 31 gennaio al 6 febbraio.

Secondo l'autorità provinciale del turismo infatti, durante la vacanza l'isola ha gestito più di 5,4 milioni di viaggi turistici nazionali, incassando 7,53 miliardi di yuan (circa 1,18 miliardi di dollari).

Punto saliente del boom turistico nell'isola è stato lo shopping duty-free, con varie attività promozionali.

Huang Ruijie, un turista della provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, ha fatto alcuni acquisti in un centro commerciale duty-free: "Lo shopping duty-free è diventato parte integrante del viaggio a Hainan", dice, aggiungendo di aver fatto acquisti abbastanza convenienti viste le promozioni e gli sconti in occasione della festività.

Secondo il dipartimento provinciale del commercio, 10 punti vendita duty-free offshore di Hainan hanno venduto merci per un valore di circa 2,1 miliardi di yuan durante il Festival di Primavera, con un aumento del 151% su base annua.

Mentre i turisti provenienti da tutta la Cina hanno apprezzato la possibilità di fare shopping esentasse, molti visitatori provenienti dall'isola stessa hanno preferito ammirare i villaggi rurali nelle zone montuose dell'entroterra di Hainan, sede dell'Hainan Tropical Rainforest National Park.

