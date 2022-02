Covid: Cina, lo Xinjiang libera le zone a rischio contagio

(ANSA-XINHUA) - ÜRÜMQI, 08 FEB - Nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, non sono più presenti aree a medio e alto rischio per il Covid-19, dopo che le ultime aree a medio rischio della città di confine di Horgos sono state declassate a basso rischio, in base alle dichiarazioni odierne delle autorità locali.

Con questo adeguamento, l'intero Xinjiang è tornato nella categoria a basso rischio per il Covid-19.

Cinque aree a medio rischio della città di Horgos, nella prefettura autonoma di Ili Kazak, sono state declassate a basso rischio, e la città non ha riportato nuovi casi confermati né portatori asintomatici per 10 giorni consecutivi dal 30 gennaio all'8 febbraio, secondo l'Ufficio per l'Informazione della prefettura durante una conferenza stampa tenutasi oggi.

Nel mese di gennaio, Horgos, importante porto ferroviario della regione, ha gestito 570 treni merci Cina-Europa, in aumento dell'11% su base annua. Inoltre, ha registrato un totale di oltre 628.000 tonnellate di volume di carico in importazioni ed esportazioni durante il periodo, indicando una ripresa generale della produzione e dell'attività della città.

Lo Xinjiang ha registrato 7 casi confermati e 16 portatori asintomatici alla fine della giornata di ieri, nell'ultima ondata iniziata il 23 gennaio. (ANSA-XINHUA).