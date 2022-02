Cina: fondi per offerte pubbliche a 25.560 mld yuan

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Il valore totale del patrimonio gestito dai fondi di offerta pubblica in Cina è salito a 25.560 miliardi di yuan (4.000 miliardi di dollari) alla fine dello scorso anno, come riportano i dati dell'Asset Management Association of China (Amac).

Secondo l'Amac, un organo del settore gestito dall'ente regolatore di titoli cinese, alla fine del 2021 la nazione contava ben 137 società di gestione patrimoniale, di cui 45 ad investimento estero e 92 aziende nazionali.

I dati dell'associazione hanno mostrato inoltre che alla fine del 2021, 12 società di titoli o loro filiali di gestione patrimoniale, e due società di gestione patrimoniale assicurative avevano le qualifiche necessarie per la gestione di fondi di offerta pubblica. (ANSA-XINHUA).