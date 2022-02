Cina: migliora stato del bacino del fiume Giallo

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Migliora lo stato ambientale del bacino del Fiume Giallo, in Cina, grazie a continui sforzi per la sua conservazione, secondo quanto emerso dall'ultimo rapporto pubblicato dalla Commissione per la Conservazione del Fiume Giallo.

Rispetto ai risultati della prima indagine sull'erosione del suolo condotta dal Consiglio di Stato nel 1990, l'area interessata dall'erosione del suolo nel bacino del Fiume Giallo è diminuita di 202.300 chilometri quadrati, o del 43,51% nel 2020, mentre quella colpita da fenomeni di erosione del suolo intensa è stata ridotta dell'81,70%, come si legge nel rapporto.

I dati mostrano che nel 2020 l'area minacciata dall'erosione del suolo nel bacino del fiume Giallo era di 262.700 chilometri quadrati, compresi 191.400 chilometri quadrati interessati da fenomeni erosivi provocati dell'acqua e 71.300 chilometri quadrati in cui il responsabile del problema è il vento.

Nel frattempo, il tasso di conservazione del suolo e dell'acqua nel bacino del fiume Giallo è aumentato dal 41,49% nel 1990 al 66,94% nel 2020.

Lo studio è il secondo del suo genere, dato che il primo è stato rilasciato nel 2010 dalla commissione che fa parte del ministero delle Risorse Idriche. Il documento punta a guidare le attività di protezione e l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del suolo nei bacini fluviali, oltre ad aumentare la consapevolezza dell'importanza della conservazione dell'acqua e del suolo in tutta la società. (ANSA-XINHUA).