Cina: Pechino 2022 e il successo delle serie Tv sportive

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 FEB - Influenzate dalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 stanno prendendo piede in Cina le produzioni cinematografiche e televisive a tema sportivo.

L'entusiasmo degli spettatori è aumentato da quando 'Beyond', o 'Chaoyue' in cinese, una serie Tv sulla squadra di pattinaggio short-track cinese, ha debuttato in prima serata il 9 gennaio sulla principale emittente televisiva cinese Cctv.

Diretta da Zhang Xiaobo, la serie tv di 29 episodi segue due trame parallele e mette in evidenza il viaggio all'inseguimento dei sogni su ghiaccio di tre generazioni di pattinatori short-track cinesi negli ultimi 30 anni.

Disponibile in contemporanea sulle principali piattaforme online di iQiyi, Tencent Video, e Youku, la serie ha attualmente un rating di 8,2 su 10 basato su oltre 17.000 giudizi sulla piattaforma di recensioni Douban.

Oltre a 'Beyond', sono circa una dozzina le altre produzioni a tema sportivo in onda o in preparazione.

Tra queste c'è la sitcom di 80 episodi 'Dreams Can Come True', che descrive come una famiglia residente in uno degli 'hutong', i vicoli tradizionali di Pechino, realizza il suo sogno legato agli sport invernali. In programma anche il film d'animazione 'Me and My Winter Games', che riunisce alcuni dei personaggi animati più amati della Cina con le mascotte delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon.

Il film ufficiale dei giochi olimpici invernali di Pechino, la cui uscita è prevista entro la fine di quest'anno, dovrebbe essere l'ultimo peso massimo in termini di opere sportive per il 2022.

Il filmmaker Lu Chuan, principale regista del film, ha detto che la pellicola sarà un omaggio allo spirito olimpico nel contesto della pandemia di Covid-19. (ANSA-XINHUA).