Cina al 2° posto per sede start-up a livello mondiale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 FEB - La Cina si è classificata seconda a livello globale in qualità di sede di 171 'imprese gazzella' o start-up ad alto potenziale di crescita, secondo l'elenco stilato dall'Hurun Global Gazelle Index per il 2021.

Si definiscono 'imprese gazzella' quelle start-up fondate dal 2000 in poi, con un valore di oltre 500 milioni di dollari e non ancora quotate in borsa. Queste hanno anche una maggiore probabilità di diventare 'aziende unicorno', valutate a oltre 1 miliardo di dollari entro tre anni.

A livello globale, erano 525 le aziende unicorno inserite nella lista rilasciata dall'Hurun Research Institute con sede a Shanghai.

In cima all'elenco spiccano gli Stati Uniti con un totale di 201 imprese gazzella. (ANSA-XINHUA).