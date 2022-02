Pechino 2022: Ice Ribbon, pista di pattinaggio color latte

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - Uno dei luoghi più gettonati per scattarsi un selfie alle Olimpiadi Invernali di Pechino è in prossimità del ghiaccio bianco e lucido del National Speed Skating Oval, altrimenti noto come 'Ice Ribbon' o 'nastro di ghiaccio'.

La superficie ghiacciata color bianco latte attrae infatti atleti e personale accompagnatore di tutto il mondo che non esitano a tirare fuori i propri cellulari e macchine fotografiche mentre non possono fare a meno di domandarsi se sia davvero fatta di latte.

"Molto tempo fa utilizzavamo il latte ma adesso impieghiamo un tipo di vernice ecologica", ha affermato in conferenza stampa Wu Xiaonan, direttore del dipartimento operativo dell'arena di pattinaggio di velocità.

La superficie ghiacciata della pista è composta da tre strati, ha spiegato Wu: uno di questi è costituito dalla vernice bianca il quale si trova tra uno strato di ghiaccio di fondo e uno superficiale, i quali si accumulano fino a 2,5-3,0 centimetri di spessore in totale.

L'arena ha adottato un sistema di refrigerazione transcritica a base di carbonio, posato costantemente per nove volte per lo strato di ghiaccio inferiore che appare come un unico grande blocco. La tecnologia a base di anidride carbonica, che viene utilizzata in sette sedi di gara o di allenamento per la creazione del ghiaccio nella zona di competizione al centro di Pechino è molto più ecologica rispetto a quella che impiega i tradizionali idrofluorocarburi (Hfc).

Il sistema ha anche un'efficienza di raffreddamento che è 1,2 volte superiore ai tradizionali refrigeranti a base di idrofluorocarburi e può mantenere una coerenza di temperatura di 0,5 gradi Celsius o meno sulle superfici di ghiaccio, rendendo il pattinaggio più facile sulla superficie. Wu ha spiegato che l'Ice Ribbon ha introdotto questo sistema e ha trascorso quattro anni a trovare il modo migliore e più efficiente per produrre il ghiaccio. (ANSA-XINHUA).