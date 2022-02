Huawei apre più grande shop all'estero in Arabia Saudita

(ANSA-XINHUA) - RIYAD, 03 FEB - Il colosso tecnologico cinese Huawei ha inaugurato ieri il suo più grande negozio all'estero nella capitale saudita di Riyadh.

I visitatori del flagship store Huawei, che occupa una superficie di oltre 2.000 metri quadrati e dal design minimalista, possono apprezzare una sontuosa esperienza a tutto tondo con dimostrazioni immersive degli ultimi dispositivi smart di Huawei e delle tecnologie in 5G, dell'Intelligenza Artificiale (Ai) e del servizio cloud mobile Huawei.

Il ministro per gli Investimenti dell'Arabia Saudita Khalid Al-Falih ha detto che il Regno accoglie con favore il maggiore impegno di Huawei al suo interno, in quanto l'organizzazione continua ad espandere la propria presenza nell'area.

Dal canto suo, Eric Yang, Ceo di Huawei Tech Investment Saudi Arabia, ha sottolineato che Huawei è impegnata a sostenere gli obiettivi della 'Vision 2030' del Regno volta a realizzare la trasformazione digitale e a consolidarne la posizione come hub tecnologico nella regione. (ANSA-XINHUA).