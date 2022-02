Covid: 21 nuovi casi locali in Cina continentale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 FEB - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 21 nuove infezioni di Covid-19 a trasmissione locale, in calo rispetto alle 36 di martedì.

Di queste, 9 sono emerse a Tianjin, 9 nel Guangdong, 2 a Pechino e una nello Zhejiang, come mostrano i dati odierni della Commissione Sanitaria Nazionale.

Inoltre ieri in tutta la Cina continentale sono stati segnalati 18 nuovi contagi di Covid-19 importati.

Sempre ieri, dopo la guarigione di 100 pazienti, il numero di casi attualmente in terapia è sceso a 1.741.

Non vi sono stati nuovi decessi e il bilancio delle vittime permane invariato a quota 4.636. (ANSA-XINHUA).