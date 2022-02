Capodanno cinese con grandi feste anche in Francia

(ANSA-XINHUA) - PARIGI, 03 FEB - Grandi festeggiamenti in Francia per il Capodanno cinese per i cinesi che si trovano nel Paese ma anche per i francesi. Zang Xiao, cittadina cinese che vive e lavora in Francia, afferma: "in questo modo i miei amici francesi possono scoprire la cultura e la cucina tradizionale del mio Paese".

"Penso che il Capodanno lunare sia sempre un momento importante da festeggiare per noi cinesi. Molte grandi città organizzano eventi per il nuovo anno e questo aiuta le persone che vogliono onorare le tradizioni pur vivendo in una città straniera a ritrovarsi", spiega Zang.

Il Capodanno cinese è stato sempre tradizionalmente festeggiato in Francia, ma per via della pandemia le celebrazioni del 2020 e del 2021 sono state abbreviate o cancellate.

Quest'anno tuttavia, i festeggiamenti per il Nuovo Anno lunare sono in corso in tutta la Francia nel rispetto delle restrizioni dovute al Covid-19.

Il municipio del XIII Arrondissement di Parigi, il quartiere noto come Chinatown, organizza una 'Settimana del Capodanno cinese' dal 2 al 13 febbraio con vari eventi, conferenze, proiezioni di film cinesi e la tradizionale danza del leone. Il municipio del VI Arrondissement di Lione invece ha organizzato una settimana dedicata alla cultura della nazione asiatica.

