Pechino, in 2021 commercio Cina con Ue +27,5%, Italia +34%

(ANSA-XINHUA) - ROMA, 02 FEB - Il commercio tra la Cina e i Paesi europei ha registrato una crescita del 27,5% nel corso del 2021 sull'anno precedente, nonostante una debole ripresa globale ostacolata dalla diffusione incessante del Covid-19, totalizzando un valore di 828,1 miliardi di dollari nell'anno.

Lo rivelano i dati ufficiali dell'agenzia doganale cinese. La Cina è rimasta il più grande partner commerciale dell'Ue, mentre l'Unione è stato il secondo partner commerciale della Cina.

Durante lo scorso anno, il commercio dell'Italia con la Cina è cresciuto del 34,1% nel 2021, secondo dati delle dogane cinesi. L'economia cinese "ha continuato a crescere negli ultimi anni, nonostante la pandemia", ha dichiarato Massimiliano Tremiterra, responsabile dell'ufficio dell'Italian Trade Agency (Ita) della città di Guangzhou, nella Cina meridionale, citato dalla Xinhua. "Pertanto, il mercato cinese è considerato di primaria importanza per un Paese come l'Italia che ha un forte orientamento all'esportazione", ha aggiunto.

Il numero di viaggi dei treni merci Cina-Europa è aumentato del 22% su base annua, toccando quota 15.000 nel 2021, secondo il China State Railway Group Co. Ltd. (ANSA-XINHUA).