Covid: 36 nuovi contagi locali nella Cina continentale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 02 FEB - In Cina continentale ieri sono stati segnalati 36 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente, rispetto ai 27 di lunedì.

Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale, specificando che dei nuovi casi locali, 15 sono stati riportati nella provincia dello Zhejiang, 12 a Tianjin, 6 nel Guangdong, 2 a Pechino e uno nell'Hebei.

La stessa giornata ha visto anche la segnalazione di 27 nuovi casi importati di Covid-19 in Cina continentale.

A seguito della guarigione di 145 pazienti nella giornata di ieri, il numero di persone attualmente in terapia per Covid-19 è sceso a 1.802.

Non vi sono stati ulteriori decessi correlati al virus e il bilancio delle vittime è rimasto stabile a 4.636. (ANSA-XINHUA).