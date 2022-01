Scoperte nell'Henan palline dell'antico 'golf cinese'

(ANSA-XINHUA) - ZHENGZHOU, 29 GEN - La Pingdingshan University nella provincia cinese centrale dell'Henan ha rinvenuto oltre 1.000 palline di ceramica usate nell'antica Cina in un gioco simile a quello del golf.

La scoperta è stata fatta mentre veniva sistemata la collezione di ceramica dell'istituto, che ha portato anche all'individuazione di diversi stampi per la realizzazione di palline e biglie di ceramica semi-finite.

I reperti sono collegati ad un antico gioco chiamato in cinese 'Chuiwan' che condivide diverse caratteristiche con il golf moderno, quali lo spingere le palline nelle buche con l'ausilio di bastoni, e per questo ampiamente conosciuto come l'antico 'golf cinese'.

La maggior parte delle biglie ritrovate hanno un diametro di circa 5 centimetri e sono fatte in ceramica o in porcellana, alcune delle quali decorate con fossette analoghe a quelle delle palle da golf moderne.

I reperti possono essere datati agli inizi della dinastia Tang (618-907), con oltre 1.800 palline create durante le dinastie Tang, Song e Yuan. Tali ritrovamenti sono stati portati alla luce principalmente nelle antiche fornaci di porcellana della città.

Prevalente nelle dinastie Yuan, Ming e Qing, si ritiene che il 'golf antico' abbia avuto origine dal 'Budaqiu', attività simile al polo che risale alla dinastia Tang. (ANSA-XINHUA).