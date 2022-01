Pechino 2022: cerimonia apertura, 95% performer sono adolescenti

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 29 GEN - Il 95% dei circa 3.000 artisti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 del 4 febbraio saranno adolescenti.

A differenza della grande cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino 2008, il direttore Zhang Yimou ha cambiato il suo approccio creativo per l'evento di inizio per questa edizione, senza ricorrere all'enorme gruppo di performer di circa 15.000 persone visto nel 2008, concentrandosi piuttosto sui giovani artisti.

"Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, gli adolescenti sono invitati su così larga scala ad esibirsi alla cerimonia di apertura", spiega Wang Jun, vice direttore del team operativo dello Stadio Nazionale e direttore della Performance and Ceremony Division del Department of Opening and Closing Ceremonies del comitato organizzatore.

La presenza di un maggior numero di giovani nella cerimonia di apertura è anche in linea con i requisiti dell'educazione olimpica, secondo Wang."I nostri performer sono persone comuni e ragazzi, e molti di loro non si sono mai esibiti prima, ma hanno reagito molto bene alle difficoltà e si sono impegnati per portare a termine il loro compito", conclude Wang.

