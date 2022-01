Cina:Xinjiang, prestiti per favorire lo sviluppo agricolo

(ANSA-XINHUA) - ÜRÜMQI, 29 GEN - Lo scorso anno la regione autonoma di Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale ha ampliato i prestiti alle entità agricole nel tentativo di promuovere la modernizzazione agricola e aumentare lo sviluppo rurale. E' quanto reso noto ieri dalla filiale di Urumqi della People's Bank of China.

I dati ufficiali mostrano infatti che a fine 2021 l'importo dei prestiti in essere legati al settore agricolo nello Xinjiang aveva raggiunto 1.020 miliardi di yuan (circa 160 miliardi di dollari), pari al 40,1% del totale dei prestiti, con un aumento di 2,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Per consolidare i risultati della riduzione della povertà e promuovere nel complesso la rivitalizzazione rurale, le istituzioni finanziarie dello Xinjiang hanno rafforzato i relativi servizi espandendo i canali di finanziamento, come ha spiegato Xu Ke, vice direttore della filiale.

Nel 2021 il saldo dei prestiti legati all'agricoltura nello Xinjiang è aumentato di 158,39 miliardi di yuan, con un incremento su base annua del 18,3% e 3,8 punti percentuali in più in termini di crescita rispetto all'anno precedente.

(ANSA-XINHUA).