Cina:al via campagna studio mausoleo dinastia Zhou orientale

(ANSA-XINHUA) - ZHENGZHOU, 28 GEN - Un'indagine archeologica riguardante un mausoleo reale della dinastia Zhou orientale (770 a.C. -256 a.C.) è stata avviata nella provincia dello Henan, nella Cina centrale, secondo quanto confermato ieri dall'Istituto di ricerca per i beni culturali e l'archeologia di Luoyang.

Il mausoleo si trova nel villaggio di Jincun, nella città di Luoyang, e copre un'area di circa un chilometro quadrato.

L'indagine archeologica, condotta dall'Istituto di ricerca di Luoyang, dall'Accademia cinese delle scienze sociali, dall'Università di Shanghai e da altri organi locali competenti, comprenderà tre fasi e durerà cinque anni.

"Saranno utilizzate l'esplorazione dettagliata e moderne tecnologie di esplorazione geofisica per sondare l'area del mausoleo, ma le operazioni non coinvolgeranno le tombe dei re", ha dichiarato Yan Hui, funzionario dell'Istituto di ricerca.

Secondo gli archeologi, molte tombe di duchi Zhou orientali sono state trovate in precedenza nel Paese, ma finora nessuna delle tombe dei re della dinastia, quindi del grado più alto, è stata scoperta nella sua interezza.

Gli archeologi credono anche che l'indagine sia di grande importanza per rintracciare dal mausoleo i reperti storici che sono andati perduti. Dal 1928 al 1932, migliaia di reperti del mausoleo di Jincun, come oggetti d'oro, d'argento, di bronzo e di giada, sono stati rubati dai ladri di tombe. Alcuni sono stati trovati in decine di città, in oltre 10 Paesi.

"L'indagine può fornire prove affidabili per il rimpatrio dei reperti storici perduti di Jincun", ha affermato Zhao Xiaojun, capo dell'Istituto di ricerca per i beni culturali e l'archeologia di Luoyang (ANSA-XINHUA).