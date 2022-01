Cina: tradotto in cinese poema epico tibetano 'Re Gesar'

(ANSA-XINHUA) - LHASA, 28 GEN - La regione autonoma sud-occidentale cinese del Tibet ha pubblicato ieri una serie di libri contenenti una traduzione cinese dell'epopea tibetana dedicata a Re Gesar, in quella che si dice essere una delle versioni cinesi più complete del poema.

L'ultima traduzione ha visto ricercatori ed editori al lavoro per circa otto anni al fine di trascrivere le gesta epiche così come sono state raccontate dal cantore di ballate popolari Samdrup, scomparso nel 2011 all'età di 90 anni.

Le narrazioni di Samdrup sono state registrate dall'accademia regionale delle scienze sociali e hanno raggiunto le oltre 2.110 ore stabilendo un record mondiale di lunghezza per un poema epico recitato da un solo cantore, secondo l'istituto di studi etnici che fa capo alla Tibetan Academy of Social Sciences.

Nel 2013, quest'ultima ha lanciato un progetto per tradurre l'epopea tibetana in un poema di oltre 320.000 righe in lingua cinese.

L''Epica di Re Gesar' è generalmente considerata l'epopea popolare più lunga al mondo e racconta la storia di come un re semidio tibetano dell'XI secolo conquistò i suoi nemici e aiutò la gente comune.

Considerata parte del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco dal 2009, le gesta eroiche sono state tramandate oralmente da cantori, pastori e contadini di province e regioni tra cui Qinghai, Tibet e Mongolia Interna. (ANSA-XINHUA).