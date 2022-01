Cina: allerta gialla per arrivo bufere di neve

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 28 GEN - Le autorità meteorologiche cinesi hanno emesso oggi un allarme giallo per forti nevicate in alcune regioni del Paese.

Dalla mattina di oggi a quella di domani, è probabile che tempeste di neve colpiscano diverse zone di Hubei, Guizhou, Hunan, Jiangxi, Anhui e Zhejiang, e sono previsti tra i 4 e gli 8 centimetri di neve, secondo il National Meteorological Center.

In alcune zone, le tempeste dovrebbero far scendere 15 centimetri di neve, ha avvertito il centro meteorologico, che ha consigliato ai residenti di rimanere in casa e ha esortato le autorità locali ad adottare misure precauzionali che riguardano strade, ferrovie, elettricità e telecomunicazioni.

La Cina ha un sistema di allerta meteo con quattro livelli di colore, dove il rosso rappresenta il più grave, seguito da arancione, giallo e blu. (ANSA-XINHUA).