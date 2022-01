Al villaggio di Xiaogang dividendi agricoltura collettiva

(ANSA-XINHUA) - HEFEI, 27 GEN - Il villaggio di Xiaogang, culla della riforma rurale cinese situato nella provincia orientale dell'Anhui, ieri ha distribuito dividendi a tutti i suoi residenti per il quinto anno consecutivo.

Negli ultimi cinque anni, i dividendi cumulativi del villaggio di Xiaogang sono ammontati a più di 10 milioni di yuan (circa 1,58 milioni di dollari) grazie alla fiorente economia collettiva. Quest'anno, più di 4.000 abitanti del villaggio hanno guadagnato 620 yuan in dividendi a persona, un salto enorme rispetto ai 350 yuan di cinque anni fa.

Yan Jinchang, capo della cooperativa azionaria dell'economia collettiva del villaggio, ricorda che "l'aumento dei dividendi è indispensabile per le riforme".

Nel dicembre del 1978, 18 abitanti del villaggio di Xiaogang strinsero un patto segreto per spezzare il sistema agricolo egualitario. Il sistema di responsabilità contrattuale sui terreni familiari, che trae origine proprio dall'esperimento di Xiaogang, ha stimolato una crescita senza precedenti nella produzione e nel profitto delle campagne cinesi.

In seguito alle riforme sull'uso dei terreni, il villaggio di Xiaogang ha continuato a introdurre riforme in diversi settori.

Queste includevano tasse e imposte rurali, diritti fondiari e beni collettivi. Oggi ogni abitante del villaggio è azionista della locale cooperativa.

Nel 2021, il villaggio di Xiaogang ha cercato di promuovere la rivitalizzazione rurale creando fondi industriali e banche locali, ottimizzando le infrastrutture agricole e sviluppando le imprese di trasformazione alimentare e il turismo nella località.

Ieri, nel villaggio di Xiaogang, si è tenuta una cerimonia di firma per un parco scientifico e tecnologico agricolo, che prevede un investimento di circa 600 milioni di yuan.

Qiu Shaohua, presidente di Chunhe (Guangdong) Modern Agriculture Technology Co., Ltd, ha dichiarato: "costruiremo una fabbrica agricola smart nel villaggio di Xiaogang e useremo la tecnologia ad intelligenza artificiale per mantenere una temperatura e un'umidità stabili all'interno. Ciò permetterà una semina continua per tutto l'anno".

Nel 2021, il reddito economico collettivo del villaggio di Xiaogang ha raggiunto un nuovo picco di 12,2 milioni di yuan, mentre il reddito pro capite disponibile ha toccato i 30.500 yuan.

Yan ha osservato: "gli ottimi dividendi dimostrano che adesso stiamo vivendo una vita migliore". (ANSA-XINHUA).