Covid: a Pechino decretate altre due aree a medio rischio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 GEN - A Pechino due nuove aree sono state classificate come a medio rischio per il Covid-19, dopo che oggi in città sono stati segnalati 15 contagi a trasmissione locale.

Dalle 16:00 di ieri alla stessa ora di oggi 12 casi confermati e tre asintomatici sono stati rilevati nella capitale cinese secondo Pang Xinghuo, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie.

Al momento a Pechino sono presenti sei zone a medio rischio e una ad alto livello di minaccia, a causa dell'ultimo focolaio.

