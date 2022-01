Cina, gettito fiscale nel 2021 quasi doppio rispetto al 2012

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 GEN - Le entrate fiscali della Cina sono cresciute del 10,7% su base annua fino a raggiungere i 20.250 miliardi di yuan (circa 3.199 miliardi di dollari) nel 2021. È quanto reso noto oggi da Xu Hongcai, vice ministro delle Finanze nel corso di una conferenza stampa, in cui ha precisato che il gettito nel 2021 è quasi raddoppiato rispetto alla cifra del 2012 di 11.730 miliardi di yuan (1.853 miliardi di dollari).

Lo Stato ha totalizzato circa 9.150 miliardi di yuan in entrate, in aumento del 10,5% anno su anno, mentre le amministrazioni locali hanno goduto di un gettito in crescita del 10,9% a 11.100 miliardi di yuan.

"La ripresa della crescita economica e l'incremento dei prezzi alla produzione hanno contribuito ad accrescere le entrate fiscali dei governi centrali e locali", ha spiegato Xu.

Lo scorso anno la spesa fiscale del Paese è aumentata dello 0,3% rispetto al 2020 fino a raggiungere 24.630 miliardi di yuan. (ANSA-XINHUA).