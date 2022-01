Cina: in crescita il mercato nazionale del carbonio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 24 GEN - Il mercato nazionale cinese del carbonio ha concluso il suo primo periodo di conformità con un aumento costante dell'attività di mercato, come reso noto oggi dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente.

Liu Youbin, un portavoce del ministero, ha affermato infatti che dall'inizio delle sue attività avvenuto lo scorso luglio al 31 dicembre, il mercato del carbonio ha registrato un giro d'affari totale di 7,66 miliardi di yuan (circa 1,21 miliardi di dollari) e un volume di trading per 179 milioni di tonnellate.

Quest'ultimo ha detto alla stampa che il prezzo medio delle quote di carbonio sul mercato era di 42,85 yuan per tonnellata, mentre il tasso di conformità era del 99,5%.

In qualità di importante innovazione istituzionale volta a facilitare la riduzione delle emissioni, il mercato del carbonio coinvolge ora 2.162 aziende di produzione di energia, interessando 4,5 miliardi di tonnellate di emissioni di anidride carbonica all'anno.

"In generale, il quadro di base del mercato nazionale del carbonio ha preso forma", ha detto Liu. Il funzionario ha notato che le imprese stanno mostrando più consapevolezza e capacità di riduzione delle emissioni mentre anche il mercato ha iniziato a svolgere il suo ruolo nel promuovere la riduzione delle emissioni e una transizione a basse emissioni di carbonio.

