Cina: crescono vendite biglietti lotteria nel 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - Le vendite di biglietti della lotteria cinese hanno raggiunto quota 373,29 miliardi di yuan (circa 58,79 miliardi di dollari) nel 2021, in aumento dell'11,8% rispetto all'anno precedente.

È quanto illustrano i dati del ministero delle Finanze.

Secondo quest'ultimo, lo scorso anno le vendite di biglietti della lotteria a sostegno del sistema di welfare nazionale hanno totalizzato 142,26 miliardi di yuan, mentre quelle a sostegno dell'industria sportiva del Paese si sono attestate a 231,03 miliardi di yuan.

Nel dicembre 2021, le vendite totali della lotteria sono state pari a 32,26 miliardi di yuan, in calo dell'11,7% rispetto all'anno precedente.

In base alle regole di gestione della lotteria cinese, i fondi raccolti dalla vendita dei biglietti sono utilizzati per le spese amministrative, per i progetti legati al welfare pubblico e per premiare i vincitori. (ANSA-XINHUA).