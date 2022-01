Covid: Pechino classifica un'area ad alto rischio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 GEN - Oggi a Pechino un complesso residenziale nel distretto di Fengtai è stato classificato come ad alto rischio per Covid-19. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali in una conferenza stampa.

La classificazione della comunità di Wanliuyuan è stata modificata da medio ad alto rischio dopo che sono stati registrati un totale di otto casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente in 14 giorni fino a mezzogiorno di sabato, come ha dichiarato Li Ang, vicedirettore della Commissione Sanitaria Municipale di Pechino.

Al momento, in città sono presenti una zona ad alto rischio per Covid-19 e una a livello medio.

Dal 15 gennaio, a Pechino sono stati individuati un totale di 27 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e sette asintomatici. (ANSA-XINHUA).