Cina: vendite auto usate alle stelle nel 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 GEN - Le vendite di auto usate hanno portato a nuovi picchi il mercato automobilistico cinese nel 2021, con la crescita del volume degli scambi e quella del valore che hanno superato il 20% su base annua. Questo è quanto emerso dai dati della China Passenger Car Association.

L'anno scorso sono passate di mano più di 17,58 milioni di auto usate, in aumento del 22,62% rispetto al 2020, nonostante le sfide imposte dalla pandemia, dal clima estremo, dalle ridotte aspettative di consumo e dall'aumento dei rischi dovuti alle catene di approvvigionamento globali, secondo l'associazione.

Il valore combinato delle transazioni è salito del 27,32% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 1.130 miliardi di yuan (circa 178 miliardi di dollari) durante il periodo in esame.

Il commercio di auto usate è la chiave per rinvigorire il mercato automobilistico cinese, che facilita l'aggiornamento del consumo urbano e promuove quello nelle zone rurali, come ha osservato l'associazione.

Quest'ultima è ottimista sulle prospettive del mercato, citando le molteplici politiche del Paese asiatico in merito al consumo di auto usate in piena espansione, come l'attuazione di politiche fiscali preferenziali e le semplificazioni dei trasferimenti tra regioni. (XINHUA) (ANSA-XINHUA).