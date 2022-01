Cina resta primo costruttore navi mondiale nel 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 GEN - L'anno scorso il settore cinese delle costruzioni navali ha continuato a occupare la prima posizione a livello globale, considerato che l'intenso trasporto marittimo in tutto il mondo ha spinto la domanda per le navi.

La produzione della cantieristica navale del Paese asiatico, un indicatore che riflette la vitalità del settore, ha realizzato 39,7 milioni di tonnellaggio di portata lorda (tpl) nel 2021, in aumento del 3% su base annua, come rivelano i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

La produzione del 2021 ha rappresentato il 47,2% del totale mondiale, in aumento di 4,1 punti percentuali rispetto a quella del 2020, ha annunciato il ministero.

I nuovi ordini di costruzione navale, un altro importante indicatore di questo settore, sono saliti del 131,8% su base annua fino a 67,07 milioni di tpl nel 2021, rappresentando il 53,8% della quota di mercato globale.

Alla fine dello scorso dicembre, il volume degli ordini è arrivato a 95,84 milioni di tpl, con una crescita del 34,8% rispetto alla fine del 2020 e una quota di mercato a livello globale pari al 47,6%.

Il ministero ha dichiarato anche che la competitività internazionale delle aziende cinesi di costruzione navale è ulteriormente migliorata nel 2021, con sei imprese che si sono classificate tra i primi 10 costruttori mondiali rispettivamente in termini di produzione, nuovi ordini e consegne in sospeso.

(ANSA-XINHUA).